Özalp'taki yangında dükkanları zarar gören esnaf destek bekliyor
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Özalp'taki yangında dükkanları zarar gören esnaf destek bekliyor

10.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:47
Özalp'taki yangında dükkanları zarar gören esnaf destek bekliyor

Van'ın Özalp ilçesindeki pasajda çıkan yangında dükkanları zarar gören esnaf, Van Valiliği ve Özalp Kaymakamlığının girişimleriyle başlatılan kampanyaya destek istedi.

Van'ın Özalp ilçesindeki pasajda çıkan yangında dükkanları zarar gören esnaf, Van Valiliği ve Özalp Kaymakamlığının girişimleriyle başlatılan kampanyaya destek istedi.

Yıkılan pasajın önünde bir araya gelen iş yeri sahipleri, Türkiye genelinde başlatılan kampanya ya destek için açıklama yaptı.

Halk Pazarı Kooperatif Başkanı Halil Özgür, 3 Kasım 2020'de meydana gelen yangında 95 iş yerinin yanmasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Bütün vatandaşlardan destek beklediklerini belirten Özgür, kampanyanın düzenlenmesine katkı sunan Van Valiliği ve Özalp Kaymakamlığına teşekkür etti.

Esnaf Egemen Kıyatmaz ise zor durumda olduklarını ifade ederek, hayırseverlerin kendilerini yalnız bırakmayacağına inandıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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