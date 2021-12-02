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Özalp'ta yüksek kesimlere kar yağdı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp'ta yüksek kesimlere kar yağdı

Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlerde Kar etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan kardan dolayı dağlar beyaza büründü.

Vatandaşlardan Ahmet Uygar, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Dağların beyaza büründüğünü ifade eden Uygar, "Bu yıl ilçede kuraklık üst düzeydeydi. Birçok göl ve sulak alanlar kurudu. Kuraklıktan korkuyorduk ama kar yağdı. Buna sevindik." dedi.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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