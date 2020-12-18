Özalp'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Özalp Belediyesince başlatılan stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Özalp Belediyesince başlatılan stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatları ile başlatılan çalışmalar, merkez ve kırsal mahallelerde sürdürülüyor.

İlçe genelinde nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 70 kilometre stabilize yol ve 22 kilometre tarımsal amaçlı arazi yolu yapıldı.

Özverili çalışmalar yürüten belediye ekipleri iklim koşullarının el verdiği sürece çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı