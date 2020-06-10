Özalp'ta yol bakım ve onarım çalışmaları Van'ın Özalp ilçesinde, köy yollarında dolgu ve stabilize çalışmaları başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde, köy yollarında dolgu ve stabilize çalışmaları başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatları doğrultusunda yol çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, iş sezonunu boyunca ilçe sakinlerinin rahat ve güvenilir şekilde seyahat edebilmeleri için köy yollarındaki dolgu ve stabilize çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

2020 yatırım programında yer alan yol yatırımlarının mevsim şartları doğrultusunda devam ettiği kaydedilen açıklamada, hava şartlarına bağlı olarak programa alınan yolların tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA