Özalp'ta yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor Özalp Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyorBirçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, gelen...

Özalp Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Birçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek, talepte bulunan vatandaşlarla irtibata geçip taleplerini alıyor.

Bu doğrultuda yaşlıların market, eczane ve diğer ihtiyaçlarını not alan ekipler, temin ettikleri malzemeleri evlere götürerek teslim ediyor.

Kaynak: AA