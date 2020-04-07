Özalp'ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
07.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:56
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan yeni tip koronavirüsle (Kovit-19) mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ilçe sakinlerini evlerinde kalmaları konusunda uyaran ekipler, maske ve dezenfektan dağıttı.
Ekipler, market, pazar ve toplu yaşam alanlarını denetleyerek uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA