Özalp'ta vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı evlerinin önünde ve balkonlarından okudu.
24.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:46
Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı evlerinin önünde ve balkonlarından okudu.
İlçe genelinde evlerinin balkonlarına ve bahçelere çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla istiklal Marşı'nı okuyarak etkinliğe destek verdi.
Seslendirilen marşlara da eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını açarak güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA