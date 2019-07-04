Özalp'ta traktör kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 civarında Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık (Pars) Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya ot toplamaya giden Sıtkı A. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför Sıtkı A. ile Yasin A. traktörün altına kalırken, çıkarılmaları için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, traktör altına kalan şahısları kurtardı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Sıtkı A. ile Yasin A. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı İslam A. ise Van'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA