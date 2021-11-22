Özalp'ta Sürekli Eğitim Merkezi açıldı

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde belediye tarafından, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimi müdürlüklerinin iş birliğiyle kurulan Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir binan giriş katında üniversiteye hazırlık kursları açıldığı 12 derslikli merkezde, imkanları kısıtlı olan öğrenciler etüt yapma imkanı da buluyor.

Merkezi ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

İlçede yaklaşık 20 bin öğrencinin bulunduğunu belirten Nasır, tüm öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda belediye bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezini faaliyete geçirdiklerini belirten Nasır, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız liselerden mezun olmuş ama üniversiteye hazırlanmada çeşitli imkansızlıklardan dolayı dershaneye gidemeyen ve zorluk çeken öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda ve imkanlarla hazırlanmalarına destek olmak. Öğrencilerimiz haftanın 7 günü buraya gelerek gerek derslere katılma gerekse bireysel ders çalışma sürecinde sürekli eğitim merkezimizden faydalanacaktır."

Merkezde hazırlık kurslarını yanı sıra bağlama, işaret dili ve kilim dokuma kurslarının da olacağını aktaran Nasır, "Şu anda yaklaşık 70 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin gelecek günlerde sayılarının artacağını düşünüyorum. Öğrencilerimiz şimdiye kadar gözlemlediğimiz süreçte eğitim merkezimizden memnunlar. İnşallah hepsi üniversiteyi kazanır ve bizleri de gururlandırırlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Ayda Tokmak da evde ders çalışma ortamlarının olmadığını ifade ederek, "Bu merkez bizim için bir şans. Bir dershaneden farkı yok. Evde ders çalışma imkanımız ve ortamımız yok. Burada hocalarımızla birebir ders işlediğimiz için çok faydalı oluyor. Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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