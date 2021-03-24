Özalp'ta sobadan çıkan yangın korkuttu
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Özalp'ta sobadan çıkan yangın korkuttu

24.03.2021 20:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:46
Özalp'ta sobadan çıkan yangın korkuttu

Van'ın Özalp ilçesinde Nusret Saygın'a ait tek katlı evde sobadan çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van'ın Özalp ilçesinde Nusret Saygın'a ait tek katlı evde sobadan çıkan yangın korkuya neden oldu.

İstasyon Mahallesi'nde Saygın'a ait evin bacasından dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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