Özalp'ta seyir halindeki kamyonet yandı

21.08.2019 11:32

Van'ın Özalp ilçesinde hareket halindeki kamyonet, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İlçede hayvan taşıyan Alper Güçtekin yönetimindeki 01 GC 252 plakalı kamyonetin motor kısmı, hareket halindeyken alev aldı.

Yangını fark eden Güçtekin, vatandaşların yardımı ile kamyonetteki hayvanları indirdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA