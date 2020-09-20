Özalp'ta samanlık yangını
Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında bin bağ ot yandı.
20.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:23
Van'ın Özalp ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında bin bağ ot yandı.
Aşağı Balçıklı Mahallesi'nde Ziyattin Çelik'e ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Can kaybının yaşanmadığı yangında samanlıktaki bin bağ ot kül oldu.
Kaynak: AA