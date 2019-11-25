Özalp'ta samanlık yangını
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Özalp'ta samanlık yangını

Van Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.

25.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:00
Özalp'ta samanlık yangını

ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca

Mahallesinde meydana geldi. veilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, 3 ton saman ve 2 ton kışlık yakacak yandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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