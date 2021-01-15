Özalp'ta sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısı uygulanmaya başlandı
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Özalp'ta sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısı uygulanmaya başlandı

15.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:22
Özalp'ta sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısı uygulanmaya başlandı

Van'ın Özalp ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Van'ın Özalp ilçesinde tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Barış Özyaşar, aşıların, bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve onların ortadan kaldırılmasında en önemli silah olduğunu söyledi.

Hastanede tüm sağlık çalışanlarına aşının yapılacağını belirten Özyaşar, "İlk aşı hastane yönetimi ve doktorlara yapıldı. Hastanemizde 240 sağlık personelimize aşı uygulanacak. İnşallah aşı sayesinde bu süreç en kısa sürede biter ve herkes normal hayatına döner." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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