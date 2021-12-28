Özalp'ta ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Ortaokullararası Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 32 okulun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada finale kalan 4 okul birinci olmak için mücadele etti.

Finale yarışmasında Günyüzlü Ortaokulu birinci, Nebibey Ortaokulu ikinci, Tepedam Ortaokulu üçüncü, Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, bilgi yarışmasına katılan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmen ve idarecilerini tebrik etti.

Öğrencilerin çok güzel yarıştığını belirten Nasır, "Bilgelikle yarıştılar. Bu oldukça önemli. Herkes gönlümüzde birinci ama her yarışmada olduğu gibi bir derecelendirme yapılıyor. Dereceye giren öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sizler geleceğimizsiniz, yarınlarımızsınız. En iyi şekilde yetişmeniz, en büyük idealimiz ve emeğimizdir. Bu doğrultuda çalışmalarınızı devam ettiriyoruz. Yarışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özalp Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas ise tüm öğrencilerle gurur duyduklarını ifade etti.

Arvas, "Yaklaşık 1,5 yıldır yaşadığımız bu zor sürece rağmen bize böyle güzel ve mutlu bir günü yaşatan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelen öğrencilerimizin tamamı gönlümüzün birincileridir. Okullarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bu süreçte çocuklarımızın moral ve motivasyonu açısından böyle bir etkinliğe vesile olan kaymakamımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Yarışmayı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, Emniyet Amiri Bayram Ceylan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler izledi.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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