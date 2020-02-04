Özalp'ta öğleden sonra okullar tatil edildi
Van'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okullar öğleden sonra eğitime ara verildi.
Van'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okullar öğleden sonra eğitime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamada, ilçedeki olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerin sağlıklı şekilde evlerine ulaşabilmeleri amacıyla ilçe genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildiği aktarıldı.