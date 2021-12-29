Özalp'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi - Haberler
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Özalp'ta "Narko Rehber" programı düzenlendi

Özalp'ta
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Narko Rehber" eğitim programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, program çerçevesinde ilçedeki kamu kurum görevlileri, öğretmenler ve öğrenci velilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Eğitimde, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" uygulaması tanıtıldı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelenin önemi, maddelerin zararları, bağımlılık gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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