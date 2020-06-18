Özalp'ta LGS sınavının yapılacağı okullar dezenfekte edildi Özalp Belediyesi ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okulları dezenfekte etti.

Özalp Belediyesi ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okulları dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, LGS sınavının yapılacağı 30 okulda dezenfekte ve ilaçlama yaptı.

Ayrıca ilçedeki tüm okulların girişlerine dezenfektan standı yerleştirildi.

Özalp Belediyesinden yapılan açıklamada, sınav öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okulda sterilizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda hiç endişesinin olmamasını istiyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarıya ulaşmalarıdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA