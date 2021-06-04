Özalp'ta kuraklığa karşı yağmur duası edildi
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Özalp'ta kuraklığa karşı yağmur duası edildi

Özalp'ta kuraklığa karşı yağmur duası edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlar, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duası etti.

Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşlar, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duası etti.

Emek köyü sakinleri, uzun süredir yağış olmaması nedeniyle ekilen buğday ve arpa gibi ürünlerin başak vermeden sararacağı endişesi üzerine yağmur duasına çıktı.

Köyün emekli imamı Mustafa Çiçek, vatandaşlarla dua etti.

Çiçek, ülke genelinde yeterli yağış olmadığını belirterek, "Bu yıl kış aylarında karın az yağması ve yaz başından bu güne kadar yağmur yağmadığından dolayı kuraklıktayız. Yağmur duasına çıktık inşallah Cenab-ı Allah rahmetini verir, hayvanların, çocukların hürmetine dualarımızı katında kabul eder "dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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