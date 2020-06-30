Özalp'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi Van'ın Özalp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hasta, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

Van'ın Özalp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hasta, alkışlarla hastaneden uğurlandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 45 yaşındaki hastanın Özalp Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Özalp Devlet Hastanesi Aile Hekimi Dr. Ercan Kara, hastayı 14 gün süren tedavisi ardından taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uyduğunu belirten Kara, "Özalp Devlet Hastanesi olarak salgın döneminde gerekli önlemleri alan ve özveriyle çalışan sağlık personellerimize teşekkür ederim. İnşallah bu salgını kurullara uyarak en kısa sürede atlatırız. Vatandaşlarımızın bu konuda tedbiri elden bırakmaması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA