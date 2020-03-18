Özalp'ta koronavirüs önlemleri
Özalp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları başlattı.
18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Özalp Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmaları başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı köy halkının sağlığını korunması amacıyla çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda cami, okul, kahvehane, tuvaletler ve vatandaşların yoğun bulunduğu bütün alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
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Kaynak: AA