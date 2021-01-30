Özalp'ta kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
30.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:38
Van'ın Özalp ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın Özalp ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kırçalı mahallesinde Fariz Çelikbaş'a ait kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında kömürlük ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı