Özalp'ta kerpiç evin bir bölümü çöktü

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Bağrıaçık Mahallesi'nde Faruk Can'a ait tek katlı kerpiç evin bir kısmı belirlenemeyen nedenle yıkıldı. O sırada evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

Faruk Can ise evde ailesiyle oturduğu esnada duvarlardan ve evin çatısından seslerin geldiğini belirterek, "Deprem oluyor zannettik. Kendimizi can havliyle dışarıya attık. Evin sol tarafı çöktü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Komşular yardımımıza geldi." dedi.