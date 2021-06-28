Özalp'ta kaynakları yetersiz olan kırsal mahalleye devlet desteğiyle su ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, devlet desteğiyle 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağını köye ulaştırarak, su sorununu çözdü.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, devlet desteğiyle 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağını köye ulaştırarak, su sorununu çözdü.

İlçeye 13 kilometre mesafedeki kırsal mahallenin muhtarı Uyar, kaynakları yetersiz olan köyüne başka kaynaktan su temin etmek için girişimde bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünden destek alan Uyar, döşenen hatla 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağının köye ulaştırılmasını sağladı.

Uyar, bölgede sıcak hava ve yağışların yetersizliğinden dolayı kuraklığın yaşandığını söyledi.

Meralardaki hayvanların da bundan olumsuz etkilendiğini belirten Uyar, "Köyümüz sınırları içinde bulunan ovaya 2 bin 500 metre uzaklıktaki su kaynağını ovaya taşıdım. 1 kilometresini devlet desteği ile kalan kısmını da kendi imkanlarımla tamamladım. Bu çalışma esnasında Kaymakamımızın bize büyük destekleri oldu." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Eşref Ülgüt de desteklerinden dolayı Uyar'a teşekkür ederek, "Bu yıl yaşanan kuralık sıkıntıya neden oldu. Önceden hayvanlarımız merada su bulamıyordu bu nedenle koyunlarımız telef oluyordu. Çeşme sayesinde su sıkıntımız çözüldü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı