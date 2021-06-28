Özalp'ta kaynakları yetersiz olan kırsal mahalleye devlet desteğiyle su ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özalp'ta kaynakları yetersiz olan kırsal mahalleye devlet desteğiyle su ulaştırıldı

Özalp'ta kaynakları yetersiz olan kırsal mahalleye devlet desteğiyle su ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, devlet desteğiyle 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağını köye ulaştırarak, su sorununu çözdü.

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Uyar, devlet desteğiyle 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağını köye ulaştırarak, su sorununu çözdü.

İlçeye 13 kilometre mesafedeki kırsal mahallenin muhtarı Uyar, kaynakları yetersiz olan köyüne başka kaynaktan su temin etmek için girişimde bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğünden destek alan Uyar, döşenen hatla 2,5 kilometre uzaklıktaki su kaynağının köye ulaştırılmasını sağladı.

Uyar, bölgede sıcak hava ve yağışların yetersizliğinden dolayı kuraklığın yaşandığını söyledi.

Meralardaki hayvanların da bundan olumsuz etkilendiğini belirten Uyar, "Köyümüz sınırları içinde bulunan ovaya 2 bin 500 metre uzaklıktaki su kaynağını ovaya taşıdım. 1 kilometresini devlet desteği ile kalan kısmını da kendi imkanlarımla tamamladım. Bu çalışma esnasında Kaymakamımızın bize büyük destekleri oldu." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Eşref Ülgüt de desteklerinden dolayı Uyar'a teşekkür ederek, "Bu yıl yaşanan kuralık sıkıntıya neden oldu. Önceden hayvanlarımız merada su bulamıyordu bu nedenle koyunlarımız telef oluyordu. Çeşme sayesinde su sıkıntımız çözüldü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Kocadağ Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özalp'ta kaynakları yetersiz olan kırsal mahalleye devlet desteğiyle su ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 11:11:52. #1.16#

title