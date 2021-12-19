Özalp'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu kapanan yerleşim yerlerindeki vatandaşların mağdur olmamaları için çaba gösteriyor.
Fen İşleri Müdürü Zeki Çelik, ulaşımın aksamaması için ekiplerin gece gündüz görev başında olduğunu söyledi.
Çelik, "Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ana arter ve mahalle yollarını açıyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
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AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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