Özalp'ta karla mücadele çalışmaları
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Özalp'ta karla mücadele çalışmaları

24.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:10
Özalp'ta karla mücadele çalışmaları

Van'ın Özalp ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Belediye karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf etti.

11 iş makinesiyle 58 mahalle ve 1 belde yolunu açan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken karları da temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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