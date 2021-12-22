Özalp'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok mahalle yolunun kapandığı ilçede, vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı.

Yollardan temizlenen kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.