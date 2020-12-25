Özalp'ta kar güzel görüntüler oluşturdu
25.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:41
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçede 4 gündür etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken kırsal alanlar beyaza büründü.
Sis bulutları arasında süzen güneş ışıkları beyaz örtüyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Vatandaşlar, oluşan manzarayı telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı