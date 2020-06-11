Özalp'ta kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
11.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:57
Van'ın Özalp ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Çubuklu Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen 03 VH 536 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kamyonetten çıkarılarak Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA