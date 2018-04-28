Özalp'ta İşçi Alımı

Özalp ilçesinde belediyesi bünyesinde 6 ay istihdam edilecek 82 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan kura çekiminde, 232 başvurudan 82 asil, 82 yedek olmak üzere toplam 164 kişi belirlendi.

Özalp Belediyesi bünyesinde 6 ay çalışacak geçici elemanların isimleri tek tek kavanozlara atılarak Özalp 1. Noter huzurunda kuralar çekildi.

Kura sonunda işçiler, adil bir kura çekimi olduğunu dile getirdi.