Özalp'ta iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Özalp'ta iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi

17.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:42
Özalp'ta iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki market ve iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki market ve iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ekipler, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatı üzerine denetim yapan ekipler, iş yerlerinde fiyat ve etiketleri kontrol etti.

Ekipler, ayrıca ürünlerde logo olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini de inceledi.

Yüksek fiyatla satışı yapılan tespit eden ekipler, iş yeri sahipleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özalp'ta iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:44:49. #1.15#
title