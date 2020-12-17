Özalp'ta iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki market ve iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki market ve iş yerlerinde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ekipler, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatı üzerine denetim yapan ekipler, iş yerlerinde fiyat ve etiketleri kontrol etti.

Ekipler, ayrıca ürünlerde logo olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini de inceledi.

Yüksek fiyatla satışı yapılan tespit eden ekipler, iş yeri sahipleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı