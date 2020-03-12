Özalp'ta "Hoş Geldin Bebek Projesi" Özalp Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğacak bebekler için ihtiyaç paketleri hazırladı.

Özalp Belediyesi "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğacak bebekler için ihtiyaç paketleri hazırladı.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hakan Güven, içinde şampuan, pişik kremi, banyo süngeri, banyo havlusu, zıbın takımı, battaniye, bez, ıslak mendil, ateş ölçer, tırnak makası ve çamaşır deterjanın bulunduğu paketleri hastane Başhekim Dr. Barış Özyaşar'a teslim etti.

Güven, ilçedeki dezavantajlı ailelere doğum yardımı ve yeni doğan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalıma yürüttüklerini söyledi.

Özyaşar ise anlamlı çalışmadan dolayı Özalp Belediyesi çalışmalarına teşekkür etti.

Kaynak: AA