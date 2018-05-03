Özalp'ta "Hikaye-İ Kaymakam" Adlı Oyun Sahnelendi
Özalp Kaymakamlığınca "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Özalp Kaymakamlığınca "Hikaye-i Kaymakam" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Halk Eğitim Merkezinde sahnelenen tiyatroyu, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Müftüsü Nihat Koç, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar izledi.
İki saat süren tiyatro oyununa öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Oyunda bir kaymakamın başından geçen olaylar trajikomik dille sahnelendi.