Özalp'ta ev yangını
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın ifaiye ekiplerince söndürüldü.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın ifaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırçalı Mahallesi'nde bulunan Turgay Güntürk'e ait tek katlı kerpiç evden dumanın çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri