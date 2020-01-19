Özalp'ta ev yangını

19.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:27

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Sağmalı Mahallesi'nin Elaçmaz mezrasında Hüsamettin Ertan'a ait evde çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA