Özalp'ta ev yangını

01.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:26

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın maddi hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Seydibey Mahallesinde Ekrem Sarı'ya ait evde çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA