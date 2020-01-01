Özalp'ta ev yangını
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Özalp'ta ev yangını

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın maddi hasara neden oldu.

01.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:26
Özalp'ta ev yangını

'ın ilçesinde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın maddi hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Seydibey Mahallesinde Ekrem Sarı'ya ait evde çıkan yangını gören çevredekiler ekiplerine verdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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