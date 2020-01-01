Özalp'ta ev yangını
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Özalp'ta ev yangını

Van'ın Özalp ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

01.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:02
Özalp'ta ev yangını

'ın ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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