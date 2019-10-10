Özalp'ta ev yangını
Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Van'ın Özalp ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İlçeye bağlı Boğazkesen Mahallesi'nde Erdal Özdere'ye ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.