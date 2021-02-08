Özalp'ta ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı
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Özalp'ta ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı

08.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:52
Özalp'ta ekipler fahiş fiyat denetimi yaptı

Van'ın Özalp ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Van'ın Özalp ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fiyatlarının artırılarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda marketlerdeki un, yağ, şeker, peynir, yumurta ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerini kontrol eden ekipler, alış ve satış fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin son kullanma tarihleri, reyon etiketi ile kasadaki fiyatları da inceleyen ekipler, alış veriş yapan vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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