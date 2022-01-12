Özalp'ta cep sineması açılışı yapıldı

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde (DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi Başkanlığı ile Özalp Belediyesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında tamamlanan Cine YİBO projesinin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, proje kapsamında Özalp Yatılı Bölge Ortaokulunda yapımı tamamlanan Cep Sinema'nın açılışını yaptı.

Nasır ve beraberindekiler açılışın ardından öğrencilerle film izledi.

Bu tür projelerin sosyal ve kültürel yaşamı daha sağlıklı hale getirdiğini belirten Nasır, "Bu okulumuzda yapılan cep sineması ilçemizde bulunan bütün okulların ve öğrencilerin faydalanacağı bir hizmet. İlçemize öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılışa, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Yazı İşleri Müdürü Ertan Baylak, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.