Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi
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Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

05.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:03
Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Van'ın Özalp ilçesinde karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde karın ardından etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede, bazı bina ve evlerin çatılarında boyları 3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları oluştu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de vatandaşların ve park halindeki araçların zarar görmemesi için merdiven yardımıyla buz sarkıtlarını temizledi.

Vatandaşlardan Ömer Kaynaklı, çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, "Buz sarkıtları güzel görüntü oluşturuyor ama aynı zamanda tehlike saçıyor. Özellikle ilçe merkezinde iş yerlerinin olduğu yerlerde vatandaşların mutlaka çatılarını temizletmesi gerekiyor. Önceden düşen kar ve buz kütleleri arabalara büyük zarar vermişti. Buz sarkıtlarından dolayı vatandaşların da dikkatli olması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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