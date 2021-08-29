Özalp'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Özalp'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Özalp'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eğribelen Mahallesinde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin çatıyı sardığı yangına olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Özalp'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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