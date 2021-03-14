Özalp'ta bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Özalp'ta bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

14.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:57
Özalp'ta bahçe tellerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarındaki tellerin arasına sıkışan köpeği gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye yönlendirilen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, telleri keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

Köpek, doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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