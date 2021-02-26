Özalp'ta atletizm yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi
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Özalp'ta atletizm yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi

26.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:48
Özalp'ta atletizm yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi

Van'ın Özalp ilçesindeki okullarda düzenlenen atletizm şampiyonasında çeşitli kategorilerde dereceye giren 19 öğrenciye madalyaları verildi.

Van'ın Özalp ilçesindeki okullarda düzenlenen atletizm şampiyonasında çeşitli kategorilerde dereceye giren 19 öğrenciye madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu'nun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında ilçede eğitim gören kız ve erkek öğrenciler arasında atletizm şampiyonası elemeleri düzenlendi.

İlçe futbol sahasında düzenlenen elemelere katılan 69 öğrenci, dereceye girebilmek için ter döktü.

Dereceye giren 19 öğrenciye madalyalarını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik verdi.

Kaymakamlık binasında kabul ettiği öğrencileri kutlayan Çelik, ilçede öğrencilerin spora olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlçede Gençlik Merkezi ile 3 halı sahanın yapımına başlandığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu tesisler ilçede sporun daha da gelişmesine katkı sağlayacak. Bu tür etkinliklere her zaman elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçede açılacak spor kurslarına malzeme desteği vermeye hazırız. Atletizm şampiyonası elemelerinde dereceye giren bütün öğrencileri tebrik ediyorum."

Sporcular da desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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