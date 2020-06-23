Özalp'ta arazi yollarına menfez ve boru döşendi Van Büyükşehir ile Özalp belediyelerince başlatılan çalışma kapsamında köylerde sel ve heyelan nedeniyle tahrip olan arazi yollarına menfez ve borular döşeniyor.

Van Büyükşehir ile Özalp belediyelerince başlatılan çalışma kapsamında köylerde sel ve heyelan nedeniyle tahrip olan arazi yollarına menfez ve borular döşeniyor. Van Büyükşehir ile Özalp belediyeleri, ilçede kış döneminde tahrip olan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sel ve heyelan nedeniyle zarar gören 25 köyün arazi yollarına menfez ve boru döşeme çalışması başlatıldı. Vatandaşlar, talepleri üzerine çalışma başlatan belediye ekiplerine teşekkür etti. Kaynak: AA