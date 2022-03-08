Özalp ilçesinde 'Kadınlar Günü' etkinliği

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp Kaymakamlığı ve Özalp Belediyesi işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğin ilkine ilçe merkezinde ikamet eden kadınlar katıldı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından mor ve pembe renklerle süslenen salonda yerel sanatçılardan oluşan müzik grubu tarafından mini bir konser verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden çalışan Sosyolog Mehmet Zenginer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında etkinliğe katılan kadınlara bilgi verildi.

Konuşmaların ardından sona eren etkinliğe katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından daha sonra Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekmek için kentin işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nin farklı noktalarında stantlar kuruldu. Burada kadınlara belediye personelleri tarafından karanfiller ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - VAN