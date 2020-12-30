Özalp'ta 450 öğrenciye tablet dağıtıldı
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Özalp'ta 450 öğrenciye tablet dağıtıldı

30.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:35
Özalp'ta 450 öğrenciye tablet dağıtıldı

Van'ın Özalp ilçesinde ihtiyaç sahibi 450 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde ihtiyaç sahibi 450 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönderilen tabletlerin, ilçe genelinde önceden belirlenen öğrencilere dağıtımına başlandı.

Okul müdürleri ve öğretmenler, gönderilen tabletleri öğrencilere teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabletlerin Milli Eğitim Bakanlığınca belirli kriterler sonucunda belirlenen öğrenciler için gönderildiğini söyledi.

Arvas, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a şükranlarımızı iletiyoruz. Bakanlığımız tarafından belirli kriterler sonucu ilçe genelinde belirlenen 450 öğrenciye gönderilen tabletler öğretmenleri tarafından teslim edildi. Bu tabletlerle evlatlarımız daha iyi eğitim alacaklar ve kendilerini geleceğe daha başarılı bir şekilde hazırlayacaklar. " dedi.

Öğrenci velileri ise desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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