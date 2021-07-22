Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı
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Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı

Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Aşağı Balçıklı Mahallesinde yaşayan Nevzat Özyel'in hayvanları için istiflediği ot yığınında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 bin bağ otun yandığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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