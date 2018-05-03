Özalp Myo'da Mezuniyet Töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Özalp Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, dönem birincileri olan öğrencilere ödülleri verilirken, mezun olan öğrencilere de diplomaları verildi.

Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra keplerini hep birlikte havaya fırlattı.

Tören, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla son buldu.

Törene, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Özalp Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nazmi Yüksel, öğretim görevlileri ve kurum amirleri katıldı.