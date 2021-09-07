Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Nasır, göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, göreve başladı.

Tunceli'nin Pertek İlçe Kaymakamlığından Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, görevine başlamak üzere ilçeye geldi.

Hükümet Konağı önünde kurum amirlerince karşılanan Kaymakam Nasır, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti, kurum amirleri ile tanıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı