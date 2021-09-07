Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Nasır, göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Nasır, göreve başladı

Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Nasır, göreve başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, göreve başladı.

Tunceli'nin Pertek İlçe Kaymakamlığından Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Muhammed Emin Nasır, görevine başlamak üzere ilçeye geldi.

Hükümet Konağı önünde kurum amirlerince karşılanan Kaymakam Nasır, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti, kurum amirleri ile tanıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Özalp Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Nasır, göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:12:29. #1.15#

title